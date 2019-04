45rt pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Jakie to odważne obrzucać błotem kogos kto nie ma jak się bronić. Gdybym był właścicielem Legii to już by ten bramkarz szukał innego klubu bo to co się dzieje w szatni (bądź działo) jest tajemnicą a jak tu zaufać komuś kto jak się nie mieści w składzie biegnie się wyżalić do zaprzyjaznionej telewizji