- Zarząd Wisły Kraków SA spotkał się z trenerem Stolarczykiem aby w imieniu swoim i Rady Nadzorczej przekazać mu pełne poparcie i chęć długoterminowej współpracy. Trener taką chęć również wyraził więc będziemy jeszcze długo współpracować! - napisał Jażdzyński na Twitterze.

Mimo ogromnych problemów finansowych, braków kadrowych i wielu innych niedogodności, Wisła Kraków jest najładniej grającą drużyną polskiej ekstraklasy. Piłkarze krakowskiego klubu w każdym meczu tworzą prawdziwe widowiska okraszone dużą liczbą bramek. Wisła zdobyła w tym sezonie już 52 bramki w 28 meczach, a aż dziewięć razy zdarzało się by krakowianie strzelali przynajmniej trzy gole w meczu. Dodatkowo klub zagrał wiele spektakularnych meczu zakończony jak jeszcze większą liczbą bramek, jak 6:2 z Koroną Kielce, 5:2 z Lechem Poznań i Lechia Gdańsk, czy choćby 4:0 z Legią Warszawa.

Wisła Kraków walczy o awans do górnej ósemki Lotto Ekstraklasy, w tym momencie krakowanie mają 41 punktów i zajmują siódme miejsce w lidze. W sobotę czeka ich jednak bardzo ważny mecz z Piastem Gliwice, który zajmuje trzecie miejsce w Lotto Ekstraklasie, a w ostatniej kolejce Wisła pojedzie do Lubina na mecz z jednym z głównym konkurentów do awansu do górnej ósemki.