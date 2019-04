W poniedziałek, dzień po katastrofalnej porażce Legii Warszawa z Wisłą Kraków 0:4, Dariusz Mioduski poinformował o zwolnieniu Ricardo Sa Pinto. Aleksandar Vuković przed meczem z Jagiellonią pracował zatem z drużyną dopiero od trzech dni, ale na boisku czuć było wyraźną różnicę w grze legionistów, i to różnicę jak najbardziej pozytywną.

Piłkarze z Warszawy wyszli na boisko naładowani energią. Grali ambitnie, intensywnie, nastawieni na pokazanie, że nie powinno się ich jeszcze skreślać z walki o tytuł mistrzowski. Na gole kibice na Łazienkowskiej musieli jednak poczekać do ostatnich minut pierwszej połowy. Wtedy najpierw po dośrodkowaniu Marko Vesovicia piłkę głową do bramki skierował Kasper Hamalainen, a chwilę później po świetnym prostopadłym podaniu Michała Kucharczyka podcinką Marian Kelemena pokonał Sebastian Szymański.

Po zmianie stron Legia wciąż prezentowała się lepiej, ale to Jagiellonia była bliższa zmiany wyniku. W 64. minucie Domagoj Vesović zagrał w polu karnym ręką, a piłkę na jedenastym metrze ustawił Guilherme. Brazylijczyk przegrał jednak pojedynek z Radosławem Cierzniakiem. 120 sekund później było już 3:0 dla warszawian po koronkowej akcji, w której Carlitos asystował piętą, a Andre Martins płaskim technicznym strzałem pokonał Kelemena. Mistrzowie Polski mogli wygrać nawet wyżej, ale albo świetnie interweniował bramkarz Jagiellonii, albo brakowało precyzji w wykończeniu.

Legia Warszawa goni Lechię Gdańsk

Legia odrobiła do zajmującej 1. miejsce w tabeli Lechii Gdańsk dwa punkty, która we wtorek zremisowała bezbramkowo z Arką Gdynia. Warszawski klub po 28. serii gier traci do gdańszczan już tylko trzy "oczka".