Lech Poznań gra z Pogonią Szczecin w 28. kolejce Lotto Ekstraklasy. Dla Kolejorza jest to pierwszy mecz po zwolnieniu Adama Nawałki, a drużynę tymczasowo prowadzi Dariusz Żuraw. Niestety, na trybunach pojawiły się mocno obraźliwe transparenty, które uderzają nie tylko w piłkarzy Lecha Poznań, ale także pracowników sztabu szkoleniowego.

"Wybieracie trenerów, jesteście bandą frajerów",

"Darko alkoholiku, kiedy skończysz na odwyku?"

"Kasprzak, w Częstochowie tak szczekałeś, dawno w pi*de nie dostałeś?"

"Radut, przy tobie Beckham to ch*j"

"Ivan, Bjelica, Nawałka - a kiedy, ku*wa, Trałka?

Lech Poznań w kryzysie. Kibice niezadowoleni

Widać, że sympatykom Lecha Poznań nie podoba się podejście do obowiązków w wykonaniu Darko Jevitcia, obrażają także skrzydłowego Raduta, a swoje dostało się także trenerowi Andrzejowi Kasprzakowi, czyli trenerowi od przygotowania fizycznego. Co więcej, na stadionie Lecha pojawiło się mniej niż 10 tysięcy kibiców i jest to zdecydowanie najniższa frekwencja w tym sezonie.