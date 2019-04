We wtorek w Gdyni doszło do trzęsienia ziemi. Przed derbowym meczem z Lechią Gdańsk zarząd Arki podjął decyzję o zwolnieniu trenera Zbigniewa Smółki, który z klubem trafił do przedsionka strefy spadkowej. Sposób pożegnania się ze Smółką wywołał falę oburzenia. – To skandal! Zaczyna się to wszystko ocierać o absurd. Trenerów się nie szanuje. Co będzie następne, może ktoś zwolni trenera w przerwie? – grzmiał w Canal+ szkoleniowiec Lechii Piotr Stokowiec. Nie zmieniło to jednak decyzji właścicieli klubu, którzy zdecydowali się pożegnać zatrudnionego latem szkoleniowca. W środę rozpoczęto poszukiwania następcy.

Jan Urban zostanie trenerem Arki Gdynia? Trener komentuje

Według informacji Sport.pl faworytem gdynian jest Jan Urban. 56-letni trener w przeszłości pracował w Legii Warszawa, Polonii Bytom, Zagłębiu Lubin, Osasunie Pampeluna i Lechu Poznań. Ostatnio prowadził Śląsk Wrocław, z którego został zwolniony równo rok temu – w lutym 2018 roku. Po dwunastomiesięcznej przerwie Urban miałby wrócić do Ekstraklasy, aby pomóc Arce w walce o ligowe utrzymanie. – Słyszałem już różne plotki, na przykład taką, że jesteśmy dogadani i po słowie. Ale nie jest to prawda. Jedyne, co mogę powiedzieć, to że mówi się głośno o tym, że Arka jest mną zainteresowana – powiedział nam w środę Urban.

Arka Gdynia w tabeli Ekstraklasy zajmuje czternaste miejsce. Nad znajdującymi się w strefie spadkowej Wisłą Płock oraz Zagłębie Sosnowiec ma kolejno trzy i sześć punktów przewagi.