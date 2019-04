We wtorek, na niespełna godzinę przed meczem z Lechią Gdańsk, zwolniony został trener Arki Gdynia, Zbigniew Smółka. Natychmiast w mediach społecznościowych pojawiły się głosy, że decyzja została podjęta ze względu na kibiców, którzy od kilku dni grozili przerwania spotkania derbowego. Całą sytuację w ostrych słowach skomentował Zbigniew Boniek, prezes PZPN. - Zwolnienia trenerów to rzecz normalna, ale już sposób, czas i okoliczności świadczą o wielu rzeczach. Zwalnianie trenerów na wniosek/prośbę kibiców to kompletne nieporozumienie - napisał na swoim profilu na Twitterze.

W podobnym tonie po wczorajszym meczu odniósł się do zwolnienia trenera Arki szkoleniowiec Lechii Gdańsk, Piotr Stokowiec. - To co się teraz wyrabia to jest skandal. Trener jest nikim, jest nieszanowany. Nie będę nawet mówił za kim my jesteśmy w hierarchii klubowej. Najlepiej, jakbym odwrócił się na pięcie i stąd poszedł, a za mnie przyszedł tu ktoś z klubu, jednego czy drugiego. Niedługo chyba nie będziemy już potrzebni. Czekam, kto kogo w tym zwalnianiu przebije i zwolni trenera w przerwie meczu. Jestem oburzony. Rozumiem, że można zwolnić trenera w każdym momencie, ale w taki sposób? To jest poniżające - powiedział przed kamerami Canal+.