FOT. KUBA ATYS

- To chore, że piłkarze w naszym kraju mogą bardzo łatwo zwolnić trenera. Oni są od grania i trenowania, nie od zwalniania. Adam Nawałka jest pracoholikiem, spędzał prawie cały dzień w klubie, a piłkarzom Lecha mogło to nie odpowiadać. To proszę bardzo, mogą pracować przez osiem godzin w pizzerii - mówi w programie "Dogrywka" w Sport.pl Piotr Świerczewski, były reprezentant Polski i były piłkarz Lecha Poznań.

REKLAMA