Boniek dalej nie rozumie że polska piłka to nie jest projekt sportowy obliczony na lata tylko projekt biznesowy skrojony na już. Koszta funkcjonowania maja być ścięte na max, projekt ma przynosić szybkie zyski, kontrakty takie aby można było szybko je zerwać i generalnie całość ma być taka aby wyssać z rynku reklamowego i transferowego jak najwiecej i szybko uciec. przecież ćwiczono to juz od dwóch dekad. Wcześniej jeszcze chodziło o grunty, ale z chwilą wybudowania nowoczesnych stadionów w większosci miast problem atrakcyjnych nieruchomosci do zagospodarowania przestał istnieć.

Polska to nie jest kraj w którym buduje się klub na wiele sezonów. Tu jest wieczna prowizorka i kupowanie zawodników w europejskiej Biedrze. Nawałka to światowiec, tyle że bycie światowcem nie gwarantuje bycia dobrym trenerem. Prawdopodobnie chciał za dużo i klubowi ciągle rosły wydatki na te jego fanaberie a w Polsce waściciele takich rzeczy nie tolerują.