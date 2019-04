re_x pół godziny temu 0

panie Mioduski ( z całym szacunkiem,bo facet zasługuje!)-rzuć Pan to wszystko!piłka to nie Pana bajka!coraz gorzej Pan wygląda-szkoda zdrowia!do prowadzenia klubu Pan się po prostu nie nadaje..dziwię się jak taki doświadczony prawnik,negocjator wielkich kontraktów podpisuje w ciemno umowę z Sa Pinto na 3 lata!!przecież on nigdzie roku nie wytrzymał,nie miał wyników...dziwi mnie to-podpisać umowę na sezon z opcją przedłużenia-owszem,ale na 3 lata?nie rozumiem tego!zwłaszcza po doświadczeniach Legii z egzotycznymi trenerami...