Adam Nawałka został odsunięty od pełnienia funkcji trenera pierwszego zespołu. Jego obowiązki, co najmniej do końca sezonu, przejmie Dariusz Żuraw - poinformował Lech Poznań w specjalnym komunikacie w niedzielę. I zaraz po tym, jak poinformował, w Internecie pojawiło się mnóstwo krytyki dotyczącej byłego selekcjonera. Często bardzo nieuzasadnionej, co zauważył trener Cracovii, Michał Probierz. - Jestem zbulwersowany tym, co się dzieje wokół zwolnienia Adama Nawałki. Można kogoś zwolnić, bo takie jest życie, ale wyżywanie się i hejt, jaki na niego spływa, są na żenującym poziomie. Adam na to nie zasłużył. Dziś trenera może obrazić każdy gdziekolwiek i jak chce - przyznał na łamach portalu "Sportowe Fakty WP". - My wszyscy mamy upadki i wzloty. Nie ma trenera, który tylko wygrywa. Ale chamskie obrażanie szkoleniowca, który tak długo był selekcjonerem, jest nie na miejscu. Adam, jestem z tobą - dodał.

Nawałka został zwolniony z Lecha po czterech miesiącach pracy. "Kolejorza" poprowadził w 11 spotkaniach, w których odniósł pięć zwycięstw. - Darzymy trenera Adama Nawałkę ogromnym szacunkiem, dlatego ta decyzja była dla nas niełatwa. Zarówno szkoleniowiec, jak i my doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nie tylko wyniki, ale i postawa drużyny była daleka od naszych oczekiwań. Dziękujemy trenerowi za wielkie zaangażowanie i pracę jaką wykonał w klubie przez te kilka miesięcy. Życzymy mu również powodzenia w dalszej pracy szkoleniowej - powiedział Karol Klimczak w imieniu zarządu oraz dyrektora sportowego Lecha.