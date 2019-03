„Będzie, będzie zabawa. Będzie się działo! - cały stadion śpiewał „Bałkanicę”, a razem z nim Sławomir Peszko, dla którego zresztą utwór zespołu „Piersi” specjalnie po meczu puszczono głośników. Dodajmy, że po dobrym meczu. Nawet bardzo dobrym, po którym aż wstyd, by trochę nie poświętować - nie rozładować emocji, których gromadziły się na długo przed meczem.

Najpierw podteksty

Z jednej strony odradzająca się Wisła, z drugiej broniąca tytułu Legia. Plus cała otoczka, czyli pierwszy mecz w tym sezonie w otwartej telewizji i komplet na trybunach, bo bilety na to spotkanie rozeszły się błyskawicznie. Słowem: hit. Na pewno tej kolejki, ale chyba można dopisać więcej. Bo jak spojrzymy na mistrzostwa zdobyte w XXI wieku, nie znajdziemy w ekstraklasie drużyn, które miałby ich aż tak wiele. Od 2001 roku Wisła i Legia tytułami dzieliły się po równo, tylko cztery razy pozwoliły, by ligę wygrał ktoś inny (Zagłębie, Śląsk i dwukrotnie Lech).

Do tego też inne podteksty: w barwach Legii na boisku byli gracze Wisły - Cierzniak i Carlitos. Na trybunach prezes Dariusz Mioduski, ale i były prezes - Bogusław Leśnodorski, który w ostatnich tygodniach zyskał w Krakowie sympatię. I to całkiem sporo, bo znajdą się tacy - na czele z prezesem Rafałem Wisłockim - którzy twierdzą, że gdyby nie Leśnodorski, Wisła już by nie istniała. Że na Reymonta wszystko co dobre, zaczęło się właśnie od niego. - Sam mam dużą sympatię do tych chłopaków. Stolar, Kuba, Wasyl, Głowa, Sobol... Trzymam za nich kciuki, ale moja misja dobiega końca. Wisła to nie jest klub, który jest mi bliski. Nie planuję bywać na jej meczach, no chyba że na tych z Legią - mówił w lutym Leśnodorski, miesiąc po tym, jak zaoferował Wiśle bezpłatną pomoc prawną.

Potem łatwizna

W niedzielę były prezes Legii pojawił się na trybunach, ale nie oglądał spotkania w towarzystwie Mioduskiego. Te czasy, kiedy obaj regularnie siadali obok siebie w loży centralnej stadionu przy Łazienkowskiej, już dawno minęły. Można wspominać. No i się wspomina, bo Legia robi niewiele, by o nich zapomnieć. Szczególnie ostatnio: do braku sukcesów w Europie dorzuciła też słabą grę w Polsce. Trudno w tym roku wskazać spotkanie, w którym zagrała, jak na mistrza przystało.

- Za ten mecz powinni przyznawać ujemne punkty - napisał Jarosław Królewski na Twitterze po sobotnim spotkaniu Korony z Lechem (0:0). Ujemnych punktów nie było, ale wynik w Kielcach sprawił, że niedzielny mecz w Krakowie jeszcze zyskał na znaczeniu. Zwycięstwo z Legią dawało bowiem Wiśle nie tylko punkty, ale też awans do górnej ósemki. Okazało się, że to nic trudnego. Legia w Krakowie, choć miała kilka okazji, nie zasłużyła na zdobycie choćby honorowej bramki.

I nie zdobyła, w niedzielę strzelała tylko Wisła. Zaczęła w 5. minucie od gola Sławomira Peszki, w 41. z rzutu karnego (podyktowanego po zagraniu piłki ręką przez Marko Vesovicia) trafił Jakub Błaszczykowski, w 73. bezpośrednio z rzutu wolnego Rafał Pietrzak. - Raz, dwa, trzy, mało! - krzyczał wtedy cały stadion, 33 tys. kibiców na trybunach. A piłkarze po chwili spełnili życzenie (w 82. minucie trafił Marko Kolar) - dobili Legię, dla której to najwyższa porażka w lidze od blisko dziewięciu lat. Od sezonu 2010/11, kiedy też przegrała w Krakowie, też z Wisłą i też 0:4.