Wisła Kraków bije rekordy. Najpierw największa liczba sprzedanych karnetów, teraz wszystkie bilety wyprzedane już pięć dni przed meczem i w niedzielę pełny stadion. Dokładnie 33 tys. kibiców - a przynajmniej tak poinformowała Wisłą - co jest najwyższą frekwencją w tym sezonie na meczu ekstraklasy. Co ciekawe, poprzedni rekord też należał do Wisły - ustanowiony został podczas niedawnych derbów Krakowa. Wówczas na trybunach zasiadło 28 235 kibiców. Byłoby pewnie więcej, ale organizatorzy - ze względów bezpieczeństwa i obecności fanów Cracovii - musieli wyłączyć ze sprzedaży kilka sektorów.

Teraz Wisła nie musiała tego robić, bo kibice Legii nie mogli pojawić się na niedzielnym meczu. Komisja Ligi na fanów warszawskiej drużyny nałożyła bowiem zakaz wyjazdowy (plus 70 tys. zł kary dla klubu i zamknięcie „Żylety” na jeden mecz w zawieszeniu na pół roku) po incydentach, do których doszło w trakcie spotkania Legia - Cracovia (0:2). Absolutny rekord widowni na stadionie Wisły Kraków należy do reprezentacji - 33 027 kibiców. Został ustanowiony 6 czerwca 2016 roku podczas spotkania Polski z Litwą.