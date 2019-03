To jak z opiekunką do dzieci, które są rozpieszczone, niegrzeczne, przyzwyczajone do wchodzenia na głowę. Mało która niania przypada im do gustu, więc skarżą rodzicom: że ta jest wymagająca, ta krzyczy, a tamta w sumie pozwalała się bawić, tylko zaniedbywała odrabianie lekcji, więc wyniki w szkole były złe. Ale to dzieci, z nimi można sobie poradzić. Większym problemem są rodzice. Znacie takich – wymagający od wszystkich, tylko nie od siebie. Mający mnóstwo oczekiwań, dokładnie sprawdzający kompetencje nowej niani, a później wcinający się w jej działania. Wreszcie – niedający odpowiednich narzędzi, by praca z ich dziećmi była łatwiejsza. Są niecierpliwi, więc najłatwiej im zwolnić starą opiekunkę i zatrudnić nową. Stać ich. Tylko dzieci nadal nie robią postępów i są niegrzeczne.

Lech Poznań wiedział kogo zatrudnia

Zarząd Lecha Poznań zatrudniał już trenera z każdej możliwej kategorii – był wychowanek, był ekspert z zagranicy, był selekcjoner o potężnym doświadczeniu, był trener-kolega i był zamordysta. Śmieszek i ktoś bardziej poważny. Długodystansowiec i strażak. Był taktyczny maniak, którego później zmienił ten, pozwalający na improwizację. Wszyscy zawiedli mniej lub bardziej. Zostali zwolnieni prędzej czy później. Ostatnio prędzej – Ivan Djurdjević po pół roku, Adam Nawałka po jedenastu meczach.

Jeśli w ciągu roku zwalnia się trzech trenerów, to o żadnej wizji nie ma mowy. Znów władze skompromitowały się nie w momencie zwolnienia trenera, ale przy jego zatrudnieniu. I o ile rozumiem, że Djurdjević był poniekąd kotem w worku, który wcześniej nie pracował z dorosłymi piłkarzami, tak o Nawałce wiadomo było wszystko. Kilka książek o nim powstało. Nawet niedzielny kibic wiedział jaki ma charakter, jak pracuje, że ma fanaberie, że w poprzednich klubach zaczynał nieciekawie. Władze Lecha nie wiedziały? Dłużej z Nawałką negocjowały warunki umowy niż pozwoliły pracować. Musiały wiedzieć.

Pamiętam oburzenie kibiców po zwolnieniu Djurdjevicia. Trener, w którego władze inwestowały przez lata, którego zatrzymały w rezerwach, mimo że miał ofertę z pierwszoligowego klubu i chciał z niej skorzystać, później został wykorzystany do ugaszenia pożaru. Jednego z najpotężniejszych, bo wznieconego przez kompromitującą końcówkę poprzedniego sezonu i wbiegnięcie kibiców na murawę podczas przegranego meczu z Legią Warszawa. I ten Ivan – człowiek przez kibiców uwielbiany – miał ich uciszyć, udobruchać i przyciągnąć z powrotem.

Zwolniono go błyskawicznie. Znów kryzys wizerunkowy i sportowy. Z całym szacunkiem – nie zażegnałby go „zwykły ligowy trener”, potrzeba było kogoś ekstra. Kogoś tak dobrego, że swoim nazwiskiem uzasadniłby zwolnienie poprzednika. Potrzebny był były selekcjoner, najpopularniejszy trener w kraju, twarz znana z telewizyjnych reklam. Adam Nawałka - synonim konsekwencji i pracy. Trzeba było dużo zapłacić, ale to nawet dobrze. Władze pokazały, że im zależy, że to może być przełom. Koniec ze skąpstwem. „Projekt na lata” –, stąd to sprawdzanie przez Nawałkę młodych piłkarzy z akademii. Znów okazało się, że to projekt nawet nie do lata. Ledwie do kalendarzowej wiosny.

Adam Nawałka sobie nie pomógł

To nie tak, że Nawałka był bezbłędny i jest kolejną niewinną ofiarą niestabilnego emocjonalnie zarządu. To Jose Mourinho na prezentacji w Realu Madryt przedstawił się i powiedział „znacie mnie. Przychodzę tutaj ze wszystkimi swoimi zaletami i wadami”. I tak samo było z Nawałką. Nadal był uparty, przy czym znacznie mniej skuteczny niż w reprezentacji. Konsekwentnie stawiał więc na Nikolę Vujadinovicia, nie był przekonany do Thomasa Rogne, wysłał do rezerw Kamila Jóźwiaka, a w ostatnim meczu ratował się Mihaiem Radutem i Łukaszem Trałką.

Popełnił sporo błędów. Pierwszym, gdy nie chciał wymienić kilku piłkarzy już zimą, upierając się, że najpierw musi ich sprawdzić. Transfery mniej kosztowne nazywał półśrodkami i konsekwentnie powtarzał, że ich nie potrzebuje. Pieniądze miały zostać na lato i prawdziwą rewolucję. Tyle, że Nawałka stał się ofiarą jeszcze przed jej wybuchem.

Był uciążliwy dla współpracowników. Dbał o każdy szczegół, czasami dochodząc do niezdrowej skrajności. Ale znów – nieco kolokwialnie – widziały gały, co brały. Co ta zmiana ma właściwie dać? Miejsce w pierwszej ósemce? Wątpliwe, że Lech z dnia na dzień zacznie grać na tyle dobrze, że pokona czołowe drużyny tej ligi. Wciąż ma tych samych piłkarzy – zblazowanych, niezdolnych do wygrywania trofeów, zawodzących w kluczowych momentach. Chyba, że chodziło o pieniądze i w tym momencie rozstanie z Nawałką było mniej kosztowne niż będzie za kilka tygodni. A skoro i tak nie rokował…

Panom Rutkowskiemu, Klimaczakowi i Rząsie łatwiej byłoby zacisnąć zęby, gdyby zespół wykonał chociaż minimalny progres. Tymczasem trener Nawałka nie zmienił w grze Lecha nic. Zespół nie zaczął prezentować się nawet odrobinę lepiej. Skrzydłowi jak nieskuteczni byli, tak są. Błędy w obronie, jak się zdarzały, tak się zdarzają. Nowych młodych w składzie nie było i nie ma. Status quo. Wynikowo też – Djudjević średnio zyskiwał 1,5 pkt na mecz, a Nawałka 1,48.

Klub jest w tym samym miejscu, w którym był w listopadzie, gdy zwalniał Djurdjevicia. Tylko zarząd bogatszy o kolejną kompromitację. Ale pewnie się nie podda, będzie zwalniał dalej.