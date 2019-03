- W Kielcach zawsze były bardzo trudne mecze, to bardzo trudny teren. Tak wyglądało też to spotkanie z naszej strony. Spodziewaliśmy się takiego meczu. Uważam, że remis jest sprawiedliwy. Posiadanie piłki było po około pięćdziesiąt procent. Być może Korona stworzyła kilka sytuacji, ale jeżeli chodzi o poziom piłkarski, to uważam, że dwie drużyny zagrały na takim samym poziomie. Jeżeli meczu nie można wygrać, to trzeba zremisować. Trzeba zawsze szanować punkt, szczególnie w sytuacji w której byliśmy ostatnio. Zawodnicy włożyli wiele trudu w to spotkanie - przyznał Nawałka po meczu w Kielcach.

I te słowa brzmią jak żart, Mecz Korony Kielce z Lechem Poznań stał na żenującym poziomie. Nie z powodu Korony, która chociaż próbowała, ale właśnie z powodu postawy piłkarzy Lecha. - Zero celnych strzałów, zero pomysłu na grę, brak nadziei na poprawę. Lech Poznań dużo w meczu z Koroną Kielce miał tylko szczęścia. Na przestrzeni kilku lat z drużyny regularnie bijącej Koronę, stał się zespołem, którego nie dość, że nikt się nie boi, to jeszcze czuje niedosyt jak zremisuje 0:0 - napisał po meczu w Kielcach Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

Lech Poznań jest w ogromnym kryzysie. Władze klubu zastanawiają się nad przyszłością Nawałki i planują transferową rewolucję. Ale na razie muszą drżeć o miejsce w czołowej ósemce ligi. Łatwo nie będzie, bo zespół Nawałki czekają mecze z Pogonią Szczecin, Lechią Gdańsk i Jagiellonią Białystok.