Obydwa zespoły spokojnie weszły w to spotkanie, choć to gospodarze jako pierwsi mieli okazję na zdobycie gola. Strzał Stevanovicia był jednak niecelny. Potem tempo meczu znacznie spadło, a na kolejną sytuację bramkową trzeba było czekać do 20. minuty, ale Borysiuk także nie zdobył gola. Pierwszą połowę najlepiej podsumuje statystyka celnych strzałów - 0:0. Druga połowa zaczęła się od niezłych okazji po jednej i drugiej stronie boiska. Obydwaj bramkarze zostali zmuszeni do interwencji, jednak strzały nie były wystarczająco groźne, aby dali się pokonać.

Wydawało się już, że mecz zakończy się remisem, gdy fatalne błędy zaczął popełniać Thomas Dahne, bramkarz Wisły. Najpierw wyszedł z bramki, gdy w polu karnym było jeszcze 3 obrońców,ale szczęście i niecelność Tuszyńskiego uchroniły gospodarzy od straty bramki. Chwilę później jednak Niemiec nie złapał piłki po dośrodkowaniu z bocznej strefy boiska, ta trafiła do Bohara, który natychmiast podał ją do Starzyńskiego. Pomocnik Zagłębia pewnie wykorzystał tę okazję, dając drużynie gości 3 punkty.

Po tym meczu Zagłębie awansowało na 5. pozycję w ligowej tabeli. Wisła Płock nadal jest na 15. miejscu, tracąc 2 punkty do 14. drużyny, którą obecnie jest Arka Gdynia.