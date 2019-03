- Graliśmy w 1/16 finału Ligi Europy z Ajaksem Amsterdam jak równy z równym, a trzeba dodać, że Holendrzy doszli wtedy do finału. Odpadliśmy po porażce jedną bramką, mimo to, że graliśmy bez trzech podstawowych zawodników. Nadal utrzymuje kontakt z zawodnikami z tamtej drużyny. To był wspaniały czas. Legia Warszawa to mój najlepszy klub - wspomina grę w Polsce Vadis Odjidja-Ofoe. Belg odszedł z Warszawy do Olympiakosu Pireus. Naciskał na transfer, ale teraz przyznał, że był to błąd.- Mogłem zostać w Legii - dodał.

Teraz Vadis Odjidja-Ofoe gra w KAA Gent. Jest jednym z najlepszych piłkarzy zespołu. Strzelił cztery gole i miał trzy asysty w 21 meczach Jupiler Pro League. Jego klub zajął piąte miejsce w rundzie zasadniczej sezonu. Teraz czeka go walka o mistrzostwo. Gent do lidera traci siedem punktów.

W Legii Warszawa Ofoe zagrał w 42 meczach. Strzelił pięć goli i miał 14 asyst. Jest uznawany za jednego z najlepszych obcokrajowców w historii polskiej ligi.