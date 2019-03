Wisła Płock - Zagłębie Lubin. „Nafciarze” walczą o utrzymanie, a Zagłębie próbuje wskoczyć do pierwszej „ósemki”

Przed przerw na mecze eliminacji Euro 2020 Wisła Płock mierzyła się z Pogonią Szczecin. „Nafciarze” przegrali na własnym boisku 0:2 i wciąż znajdują się w trudnym ligowym położeniu. Wisła zgromadziła do tej pory 24 punkty, co przekłada się na przedostatnie miejsce w tabeli. Do 14. Arki Gdynia, która w tej kolejce zagra ze Śląskiem, podopieczni Kibu Vicunii tracą 2 punkty.

W rundzie wiosennej Zagłębie Lubin poniosło tylko jedną porażkę i zdobyło 13 z 18 możliwych punktów. W poprzedniej serii gier „Miedziowi” bezbramkowo zremisowali z Arką Gdynia, a wcześniej wysoko pokonali silną w tym sezonie Pogoń Szczecin (3:0 na wyjeździe). Lubinianie plasują się obecnie na 10. miejscu w tabeli (37 pkt), a do 8. Korony brakuje im 2 punktów.

Górnik Zabrze - Cracovia. Gospodarze uskrzydleni po wygranej z Lechem. Cracovia poległa w derbach

Na wiosnę „Górnicy” prezentują się mocno w kratkę, choć udało im wreszcie odbić od strefy spadkowej. Przed dwoma tygodniami zespół Marcina Brosza sensacyjnie rozbił na wyjeździe Lecha Poznań 3:0. Dwie bramki w tamtym spotkaniu strzelił Igor Angulo, który z 17 trafieniami na koncie jest liderem klasyfikacji strzelców Lotto Ekstraklasy. Przed 27. kolejką Górnik Zabrze zajmuje 12. miejsce w tabeli (27 punktów).

Fenomenalna w ostatnich tygodniach Cracovia musiała uznać wyższość Wisły podczas derbów miasta. Trzeba jednak oddać „Pasom”, że pokazali w tym starciu charakter i do końca próbowali odmienić wynik. Ze stanu 3:0 dla „Białej Gwiazdy”, Cracovia doprowadziła w ostatnich minutach do rezultatu 3:2. Drużyna Michała Probierza plasuje się obecnie na 7. miejscu w tabeli, choć do 4. Piasta traci jedynie 3 „oczka”.

Lechia Gdańsk - Piast Gliwice. W piątek lider tabeli podejmie jedną z rewelacji Ekstraklasy

W ostatnich tygodniach „Biało-Zieloni” roztrwonili przewagę nad resztą stawki. Druga w tabeli Legia zbliżyła się do lidera na zaledwie 2 punkty. Przed meczami reprezentacji Lechia Gdańsk wygrała na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec (1:0). By po tej kolejce nie stracić prowadzenia w tabeli gospodarze będą musieli dziś pokonać bardzo niewygodnego przeciwnika. Do Gdańska przyjeżdża bowiem Piast Gliwice, który jest niepokonany od 5 spotkań. Piłkarze Waldemara Fornalika znajdują się w tym momencie na trzecim stopniu podium (46 punktów).

Ekstraklasa 2018/2019. Gdzie oglądać piątkowe mecze 27. kolejki? Transmisja TV, stream online, na żywo, terminarz

Transmisję TV piątkowych meczów Ekstraklasy obejrzymy w Eurosporcie 2 i Canal+ Sport. W Internecie spotkania będzie można śledzić na stronie i w aplikacji Eurosport Player, poprzez witrynę canalplussport.pl, aplikację Canal+Sport Online, a także na platformie NC+GO. Poniżej zamieszczamy harmonogram transmisji:

Wisła Płock - Zagłębie Lubin

Studio – 17:30 – Eurosport 2, Eurosport Player, NC+GO

Początek meczu – godz. 18:00 – Eurosport 2, Eurosport Player, NC+GO

Górnik Zabrze - Cracovia

Studio – 20:00 – Canal+ Sport, Canal+Sport Online, NC+GO

Początek meczu – godz. 20:30 – Canal+ Sport, Canal+Sport Online, NC+GO

Lechia Gdańsk - Piast Gliwice

Studio – 20:05 – Eurosport 2, Eurosport Player, NC+GO

Początek meczu – godz. 20:30 – Eurosport 2, Eurosport Player, NC+GO