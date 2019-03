Jak wynika z informacji zamieszczonej przez Szymona Jadczaka na jego profilu na Twitterze, nie miał nawet pojęcia, że pozew przeciwko niemu rzeczywiście został złożony. Dowiedział się o nim w momencie, gdy otrzymał pismo o jego umorzeniu. - Dziś dowiedziałem się, że zostałem pozwany przez Wisłę Kraków. Ale dowiedziałem się o tym przy okazji... umorzenia sprawy przez sąd. Wisła wycofała pozew więc nawet nie wiem na ile wyceniono moje materiały - napisał dziennikarz.

Pozew o naruszenie dóbr osobistych został złożony jeszcze w ubiegłym roku. Nowy zarząd, powołany po zmianach w klubie, do których doszło m.in. po emisji materiału przygotowanego przez Jadczaka, postanowił go wycofać, co doprowadziło do umorzenia postępowania.