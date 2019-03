Wysłannik niemieckiego klubu obserwował Bartosza Slisza podczas meczu Polska - Niemcy w rozgrywkach Elite League U-21. Reprezentacja Jacka Magiery przegrała w Bielsku-Białej 0:2, a Slisz rozpoczął mecz na ławce rezerwowych. Na murawę wszedł w 70. minucie i nie miał wielu okazji do zaprezentowania swoich umiejętności. Magiera sprawdzał innych zawodników. Ale podczas mistrzostw świata U20 Slisz ma być jedną z wiodących postaci w reprezentacji Polski. To efekt regularnej gry w ekstraklasie. 20-latek wygrał rywalizację o miejsce w środku pola Zagłębia Lubin. Zagrał we wszystkich wiosennych meczach drużyny Bena van Daela, ale przede wszystkim zaprezentował olbrzymie możliwości.

- Koledzy żartobliwie mówią na mnie N'Golo Kante. Francuz z Chelsea znany jest ze skutecznych odbiorów piłki i wytrzymałości. Staram się grać podobnie, a taki pseudonim wymyślił mi Alan Czerwiński - mówił niedawno Slisz w wywiadzie dla "Super Expressu". Porównanie do mistrza świata nie jest przypadkowe. W wygranym meczu z Lechią Gdańsk (2:1) Slisz przebiegł 13,16 km. To piąty wynik w tym sezonie w ekstraklasie. - Jesteśmy pod wrażeniem jego rozwoju. Ma 20 lat, a gra bardzo dojrzale. Potrafi przyspieszyć akcje w środku pola, podjąć ryzyko, a przy tym nie popełnia wielu błędów - chwalił Slisza skaut FC St. Pauli.

Niemiecki klub obserwuje Polaka od kilku miesięcy. Transfer chciałby przeprowadzić latem. Tuż po mistrzostwach świata U20, które na przełomie maja i czerwca odbędą się w Polsce. Kontrakt Slisza z Zagłębiem Lubin wygasa końcem czerwca 2020 roku. Portal transfermarkt.de wycenia go na 150 tysięcy euro.

FC St. Pauli gra w 2.Bundeslidze. Zajmuje czwarte miejsce w tabeli i ma szanse na awans do Bundesligi. Zespół Markusa Kauczinskiego traci cztery punkty do trzeciego miejsca (baraż) i siedem punktów do drugiego (bezpośredni awans). Piłkarzem FC St. Pauli jest Waldemar Sobota, były reprezentant Polski.