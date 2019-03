W środę Legia Warszawa zorganizowała konferencję, na której pochwaliła się, że przekazała już plac budowy generalnemu wykonawcy. - W końcu, po tych pięciu latach ciężkiej pracy, mogę powiedzieć: udało się! Zakończyliśmy etap przygotowań i wchodzimy w ostatnią fazę - zaczął konferencję Dariusz Mioduski, właściciel i prezes Legii Warszawa. Po czym mówił dalej: - Dla mnie to jest emocjonalny, dość osobisty moment. Bo dokładnie pięć lat temu, kiedy przejąłem pakiet kontrolny w klubie, od razu zrozumiałem, że bez tego typu projektów nie osiągniemy celów sportowych, które nas interesują.

Kilkadziesiąt milionów złotych na budowę

11 mln zł z Ministerstwa Sportu, 1,2 mln zł z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, wkład własny oraz kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponad 80 mln zł - tyle ma kosztować ośrodek, a precyzyjniej: Legia Training Center, bo w Książenicach (gmina Grodzisk Mazowiecki), gdzie Legia dwa lata temu zakupiła 14 hektarów ziemi, trenować ma również pierwsza drużyna. - To będzie najbardziej nowoczesny ośrodek w Polsce i w tej części Europy - tłumaczył w środę Tomasz Zahorski, pełnomocnik zarządu i prezes spółki APL (Akademia Piłkarska Legii), która odpowiada za budowę ośrodka.

Sześć boisk, biura, szatnie, siłownię, gabinety medyczne i lekarskie oraz część hotelowa: 24 pokoje dla pierwszej drużyny, 30 pokojów w bursie dla zawodników akademii, centrum badawcze LegiaLab oraz powierzchnie dla start-upów sportowych, sale lekcyjne i konferencyjne. - Chcemy, żeby w przyszłym roku inwestycja była gotowa do użytku. Termin jest ambitny, ale realny - dodał Zahorski.

Prace budowlane mają rozpocząć się w kwietniu. W czerwcu 2020 roku powinny zostać zakończone, a miesiąc później planowana będzie relokacja. - To ośrodek, który będzie służył pierwszemu zespołowi, ale i akademii. Przede wszystkim będzie to centrum dla całej Legii - podkreślił Jacek Zieliński, dyrektor akademii.

- Cały czas mówi się o równaniu do najlepszych klubów Europy, a teraz mamy problem, by mierzyć się z tymi średnimi. Polska to kraj, który stać, by dwa-trzy kluby regularnie mogły występować w Lidze Mistrzów i Europy. Ale do tego nie wystarczą słowa, nie wystarczą chęci, tylko potrzebne są czyny, które dzięki decyzji prezesa właśnie zaczynamy realizować - dodał Zieliński.