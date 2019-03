janek58kos 24 minuty temu 0

Jesli Nawalka zatrzymal sie na etapie "niskiego pressingu", to nic dziwnego , ze wlasciciele Lecha maja dosc. W ogole to uwazam , ze trener , ktory popelnil taki mecz , jak ten z Japonia (1:0), powinien karnie zaczynac od IV ligi. Przypomne tez turniejowa klasyfikacje trenerow-selekcjonerow, ktora znalazlem na jednym z portali francuskich : finaly ME 2016 - Nawalka miejsce 19 ( na 24) , finaly MS - Nawalka miejsce 30 (na 32).