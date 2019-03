Legia Warszawa zimą wypożyczyła 24-letniego piłkarza ze Sportingu. Madeiros zagrał do tej pory siedem spotkań i strzelił jedną bramkę. Władze stołecznego klubu poważnie zastanawiają się jednak nad wykupieniem piłkarza - donosi "A Bola".

Okazuje się, że na tę chwilę Legia Warszawa musiałaby wyłożyć rekordowe, jak na polską Ekstraklasę 6 milionów euro, bo taką klauzulę odejścia ma w swoim kontrakcie Madeiros. Wydaje się jednak, że mistrzów Polski nie stać aż na taki wydatek, a klub będzie chciał renegocjować klauzulę. - To, że teraz w umowie widnieje sześć milionów euro, nie znaczy, że latem to będzie tak samo wyglądało. Zobaczmy, jak zagra, jak mu się tu będzie podobało. Latem zawsze można przecież rozmawiać na przykład o ponownym wypożyczeniu - mówił kilka tygodni temu Dariusz Mioduski w rozmowie z "Super Expressem"

Iuri Medeiros jest wychowankiem portugalskiego Sportingu. W pierwszej drużynie zaliczył jednak zaledwie sześć występów. 24-letni pomocnik częściej był wypożyczany do innych klubów. Kolejno do Aroucy, Moreirense, Boavisty i ostatnio do Genoi. We Włoszech pomocnik furory jednak nie zrobił. W ciągu pół roku wystąpił w zaledwie trzech spotkaniach, w których na boisku przebywał raptem przez 170 minut.

Do tej pory najdroższym piłkarzem, który trafił do polskiej ligi był João Amaral, za którego latem 2018 roku Lech Poznań zapłacił 1,5 miliona euro.