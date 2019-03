- To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich klubów Ekstraklasy i kibiców. Kilka miesięcy temu zaproponowaliśmy, by nc+ udostępniło Telewizji Polskiej sublicencję na pokazywanie meczu w każdej kolejce już w obecnym sezonie i cieszę się, że obaj nadawcy doszli do porozumienia w tym zakresie. Dzięki temu kibice będą mogli regularnie oglądać mecze LOTTO Ekstraklasy w telewizji otwartej, równolegle do telewizji płatnej, już wiosną tego roku. To doskonała promocja ligi, która z pewnością przełoży się na wzrost oglądalności rozgrywek i korzyści dla klubów. To także przedsmak zasięgów, które wygenerujemy w następnych dwóch sezonach na bazie umów podpisanych z nc+ i Telewizją Polską – komentuje Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy S.A.

Najbliższymi meczami, które będzie można obejrzeć na antenach TVP, będą spotkania Wisła Kraków - Legia Warszawa (31 marca, godz. 18:00, TVP2) oraz Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok (3 kwietnia, godz. 20:30, TVP1/TVP Sport). Plan transmisji meczów w pozostałych kolejkach będzie publikowany w kolejnych tygodniach. Do końca obecnego sezonu mecze LOTTO Ekstraklasy będą dostępne na kanałach trzech nadawców: nc+, Telewizji Polskiej oraz Eurosportu.

Od nowego sezonu Ekstraklasa na stałe zagości w Telewizji Polskiej. W ramach kontraktu podpisanego z Ekstraklasą S.A. pod koniec 2018 roku, TVP nabyła prawa do transmisji meczów w sezonach 2019/2020 i 2020/2021 - po jednym spotkaniu rozgrywanym w sobotę lub niedzielę w każdej kolejce, czyli łącznie 37 meczów na sezon. Jednocześnie wszystkie 296 spotkań w roku będzie transmitowanych na platformie nc+.