Arkadiusz Malarz do pierwszej drużyny Legii wróci po kilkumiesięcznej przerwie. Ostatni raz w jej barwach na boisku pojawił się w październiku, kiedy wystąpił w meczu ligowym z Jagiellonią (1:1). Później dwukrotnie znalazł się na ławce rezerwowych, a następnie został przeniesiony do drugiego zespołu, w którym ostatnio zagrał w spotkaniu 3. ligi z Bronią Radom (0:0).

Malarz zimą mógł odejść do innego klubu, ale zdecydował się na pozostanie w drużynie mistrzów Polski. Teraz, po kilku miesiącach przerwy, wróci do pierwszej drużyny, bo Sa Pinto zmienił podjętą wcześniej decyzję. "Decyzją trenera Ricardo Sa Pinto ze względów sportowych Arkadiusz Malarz został przywrócony do treningów z I zespołem Legii Warszawa" - czytamy w oficjalnym komunikacie.