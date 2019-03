- To zwycięstwo było dla nas kluczowe, by myśleć o celu, czyli awansie do grupy mistrzowskiej - cieszył się po meczu Maciej Stolarczyk. I dziękował kibicom Wisły: - Wypełnili stadion po brzegi, mocno nas wspierali. Stworzyli atmosferę, dzięki której wygraliśmy.

Po raz pierwszy od blisko pół wieku Wisła wygrała cztery ligowe mecze z Cracovią z rzędu. W niedzielę o wynik drżała jednak do samego końca, bo pod koniec drugiej połowy dała sobie strzelić dwa gole. - Początek meczu był w naszym wykonaniu bardzo dobry. Chcieliśmy narzucić warunki gry, zepchnąć Cracovię. Nie było to łatwe zadanie, ale w tym fragmencie mogliśmy się podobać - ocenił Stolarczyk. - W końcówce straciliśmy dwie bramki, ale to był efekt dobrej gry Cracovii, która jest groźnym przeciwnikiem - podkreślił.

Wisła dzięki temu zwycięstwu zbliżyła się do górnej ósemki, a co za tym idzie też do Cracovii, do której traci tylko punkt. Po przerwie na mecze reprezentacji Biała Gwiazda podejmie Legię (31 marca, godz. 18).