Była 40. minuta, kiedy gola na 1:0 dla Piasta strzelił Jorge Felix. Przy trafieniu Hiszpana asystował Piotr Parzyszek, który w 62. minucie sam skierował piłkę do siatki. Tym razem efektowną asystą popisał się Martin Konczkowski.

Chociaż dziewięć minut później bramkę kontaktową dla Miedzi zdobył Petteri Forsell, to Piast prowadzenia nie oddał do samego końca. Zespół Waldemara Fornalika wygrał 2:1, notując piątą z rzędu wygraną w LOTTO Ekstraklasie.

Wcześniej Piast pokonywał kolejno Lecha Poznań (4:0), Arkę Gdynia (2:1), Śląsk Wrocław (2:0) oraz Górnika Zabrze (2:0). W 2019 roku zespół Fornalika przegrał tylko raz, w pierwszej wiosennej kolejce, kiedy lepsza okazała się Cracovia (1:2).

Pięć zwycięstw z rzędu sprawiło, że Piast jest coraz bliżej kwalifikacji do Ligi Europy. Zespół Fornalika zajmuje trzecie miejsce w tabeli z 46 punktami na koncie. Gliwiczanie tracą pięć punktów do drugiej Legii i siedem do prowadzącej Lechii. Piast ma też pięć punktów więcej od czwartej w tabeli Pogoni Szczecin. Po przerwie na mecze reprezentacji, w piątek 29 marca, Piast zagra na wyjeździe z Lechią Gdańsk.

W drugim niedzielnym meczu rozpoczętym o godz. 15.30 Zagłębie Lubin bezbramkowo zremisowało z Arką Gdynia. Po 26 kolejkach Zagłębie zajmuje 9. miejsce w tabeli (37 pkt), Miedź jest 13. (27 pkt), a Arka 14. (26 pkt).