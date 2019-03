info0 pół godziny temu Oceniono 16 razy 4

Karny, który nie miał miejsca a sędzie nie skorzystał nawet z VARu by zweryfikować swoją decyzję. Coś Wam to przypomina? Pan Marciniak odjebał ten sam numer na MŚ i pojechał do domu ;).

Tutaj przejdzie wszystko. Zaczyna się ciągnięcie Legiunii za uszy. Jak Legia nie może to sędzie pomoże ;).