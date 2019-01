Wisła Kraków dostanie pożyczkę w wysokości czterech miliony złotych! Użyczą jej Jakub Błaszczykowski, Jarosław Królewski oraz blisko związana z nim osoba - ujawnił Królewski w programie "Stan Futbolu". Bez tej pożyczki klub miałby ogromne problemy finansowe, a może nawet nie zdołałby się utrzymać w LOTTO Ekstraklasie.

Błaszczykowski karierę zaczynał w Rakowie Częstochowa. W styczniu 2005 roku, jako 20-latek, trafił do Wisły Kraków. Przeskok z IV ligi do Ekstraklasy nie okazał się przeszkodą. Błaszczykowski od początku przygody z "Białą Gwiazdą" stał się ważnym zawodnikiem. Jego dobra postawa przyciągnęła zagranicznych skautów. W 2007 roku podpisał kontrakt z Borussią Dortmund, której przez wiele lat był podstawowym zawodnikiem. Zdobył z nią dwa tytuły mistrza Niemiec i awansował do finału Ligi Mistrzów w 2012 roku.

Dopiero w 2015 roku ówczesny trener BVB, Thomas Tuechel, nie widział dla niego miejsca, wtedy Błaszczykowski przeniósł się do włoskiej Fiorentiny. Tam jednak nie zachwycił i po roku wrócił do Niemiec, gdzie podpisał kontrakt z VfL Wolfsburg. Powrót do Niemiec nie okazał się dobrym pomysłem, więc kilka tygodni temu rozwiązał kontrakt z "Wilkami".

Od kilku dni Błaszczykowski trenuje z Wisłą Kraków i prawdopodobnie zostanie jej zawodnikiem.