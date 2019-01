Prawie codziennie pojawiają się w mediach informacje na temat kolejnych zainteresowanych Szymonem Żurkowskim. Tym razem portal Goal.com donosi, że 21-latek miały przenieść się z Górnika Zabrze do Serie A. Pomocnik zabrzan ma zostać wykupiony przez Juventus, który natychmiast po tym wypożyczyłby młodzieżowego reprezentanta Polski do Genoi. Żurkowski grałby wówczas w jednym zespole z Krzysztofem Piątkiem. Działacze obu klubów mają niebawem podjąć działania zmierzające ku ściągnięciu młodego zawodnika.

Żurkowski z Górnika do Juventusu, a potem do Genoi?

"Stara Dama" wypożyczyłaby Żurkowskiego do Genoi po to, by ten mógł się w niej ogrywać w Serie A. Nie byłby to pierwszy taki przypadek - w zespole z Genui występuje bowiem Andrea Favilli, który po zakończeniu sezonu wróci do Juventusu. Żurkowski jest wychowankiem MOSiR-u Jastrzębie Zdrój. Od 2016 roku gra w Górniku Zabrze, dla którego w 68 spotkaniach strzelił osiem goli.