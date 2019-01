Wisła Kraków potrzebuje czterech milionów złotych do końca stycznia, by spłacić najważniejsze długi oraz piłkarzy, którzy mogą rozwiązać kontrakty z winy klubu. Te pieniądze mają pożyczyć Jakub Błaszczykowski, Jarosław Królewski oraz blisko związana z nim osoba, która "jest topowym menedżerem w Polsce" i niedługo ma się ujawnić. Każda z tych osób pożyczy po 1,33 mln złotych, co da łączną sumę 4 mln. Królewski to właściciel informatycznej firmy Synerise, który zaangażował się w ratowanie Wisły. Pożyczenie czterech milionów ma dać Wiśle Kraków niezbędny czas na załatwienie wszystkich formalności, które mają poskutkować w odzyskaniu licencji na grę w ekstraklasie. Jednocześnie dzięki tym funduszom klub nie będzie stał już pod ścianą w rozmowach z potencjalnymi inwestorami. Wszyscy piłkarze mają zostać spłaceni w poniedziałek lub wtorek. Błaszczykowski aktualnie trenuje z Wisłą Kraków po tym, jak rozwiązał kontrakt z Wolfsburgiem i prawdopodobnie wzmocni krakowski klub.

Wisła Kraków dostała pożyczkę

- Podwyższenie kapitału jest oczywistym sygnałem dla rynku: oczekujemy ruchu na poziomie 4 mln złotych, kapitału w takiej wysokości, który przyjdzie do klubu w zamian za akcje. Ale nie zdecydowaliśmy, w jaki sposób te 4 mln na bieżące funkcjonowanie pozyskamy. W grę wchodzi też kredyt na taką sumę z dobrym oprocentowanie. Wszystko po to, by zyskać trochę czasu i przygotować klub do sprzedaży na dobrych warunkach, a pożyczkę spłacić gdy zaczną wpływać dochody z meczów itd. Jeśli pan pyta, czy ja będę brał udział w takim dokapitalizowaniu Wisły, to odpowiadam: nie wiem. Ale jeśli będzie trzeba, to jestem na taki wypadek zabezpieczony. I myślę że jest wokół klubu grupa osób myślących bardzo podobnie. Najpóźniej w weekend będę wiedział czy możemy być spokojni o pierwsze 4 mln inwestycji - mówił niedawno w rozmowie ze Sport.pl Królewski.