Misiek: - Tu ja. CO z tą licencją?

MArzenka: - Sąd nie wpisze nowych włascicieli do KRSu, jak nie przedstawia akcji. A jak nie przedstawią, to nie dostaną licencji na grę.

Misiek: - To wyciągaj te nasze spod linoleum i lecimy po licencję.

MArzenak: - Nie bą∂z taki wyrywny, Misiek. Najpierw wypuścmy Wanne i Szwedzinę.

Misiek: - A po co?

MArzenka: - Jak przedstawią ten chłam, co ma Wanna i Szwed, to sąd skapuje, że to chłam. Ale potrwa to kilka miesięcy.

Misek: - A my przez ten czas wywiniemy coś z abarotem, nie?

Marzenka: - Z abarotem. Hłe, hłe, hłe.

Misiek: - No ty to jesteś sprtyna dziewczynka. Hłe, hłe, hłe!

MArzenika: - Bez odbioru!.

Misiek: - Aniołek. Fijołek. Róża. Bez!