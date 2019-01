Michał Kucharczyk to jeden z symboli Legii Warszawa. W barwach tego klubu rozegrał ponad 300 meczów i strzelił 70 goli, to dzięki jego trafieniom mistrzowie Polski awansowali do Ligi Mistrzów w sezonie 2016/17. 27-latkiem interesował się turecki Akhisarspor, który miał oferować ok. 300 tysięcy euro. Legia jednak nie przyjmie tej oferty i będzie chciała przedłużyć z Kucharczykiem wygasającą latem umowę. Co ważne, sam Kucharczyk nie chce zmieniać otoczenia i jest zdecydowany na pozostanie w Legii - informuje "Super Express".