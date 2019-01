Robert Lewandowski wspiera Wisłę Kraków

Robert Lewandowski okazał wsparcie Wiśle Kraków. która walczy o przetrwanie. Kapitan polskiej kadry zamieścił na Twitterze wymowny wpis. - Jarosławie Królewski możesz to zrobić, fani Wisły Kraków możecie to zrobić, walczcie do końca, trzymam kciuki - napisał Lewandowski.

Jarosław Królewski, prezes firmy Synerise, wraz z nowym prezesem Wisły Rafałem Wisłockim oraz Bogusławem Leśnodorskim walczą o uratowanie krakowskiego klubu. Licencja "Białej Gwiazdy" na grę w Ekstraklasie wciąż jest zawieszona z powodu niejasnej sytuacji finansowej klubu. Królewski organizuje na Twitterze zbiórkę pieniędzy pod hasłem "50kforWK", która ma na celu ratowanie Wisły. Dzięki zebranym funduszom udało się już spłacić zaległości wobec Martina Kosztala.

Mathieu Flamini także wysłał wsparcie

Lewandowski to nie jedyna piłkarska gwiazda, która wsparła w piątek krakowską drużynę na Twitterze. Uczynił to także Mathieu Flamini. - Wysyłam całe moje wsparcie do moje przyjaciela Jarosława Królewskiego i wszystkich ludzi oraz fanów walczących, by uratować tak historyczny klub jak Wisła Kraków - napisał Flamini, były piłkarz m.in. Arsenalu, Milanu i Olympique Marsylia i trzykrotny reprezentant Francji.

34-latek gra obecnie w hiszpańskim Getafe, ale w ostatnich latach stał się znany głównie ze swojej działalności w branży biotechnologicznej. Posiada on firmę GF Biochemicals, która jako pierwsza rozpoczęła na masową skalę produkcję kwasu lewulinowego, który może stać się w przyszłości substytutem przemysłowych olejów. Rynek, na którym działa GF Biochemicals, wycenia się na 30 mld euro.

- Bardzo fajny człowiek. Pracoholik i nocny Marek. Mamy fajne ideowe wspólne projekty - napisał na Twitterze Królewski o swojej znajomości z Flaminim.

- Flamini sam nie zainwestuje w Wisłę, ale pomoże mi w kontaktach z właścicielami klubów angielskich. Na razie tyle mogę zdradzić - dodał Królewski w rozmowie ze Sportowymi Faktami.