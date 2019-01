Nawałka przeprowadza transfer w Lechu Poznań

Adam Nawałka już kilka tygodni temu rozpoczął starania o 20-letniego Juliusza Letniowskiego (do tej pory grał w Bytovii Bytów), ale negocjacje się przeciągały. Szefowie klubów doszli jednak do porozumienia i Lech Poznań zapłaci za pomocnika 300 tysięcy złotych, a kontrakt Letniowskiego z Lechem będzie ważny do 30 czerwca 2022 roku. Umowa Letniowskiego z dotychczasowym klubem wygasała już w czerwcu tego roku, dlatego Lech mógł pozyskać go za darmo, ale obowiązywałaby ona dopiero od lipca. Nawałka chciał mieć jednak zawodnika w swojej drużynie już teraz.

Podpisanie kontraktu to dla mnie spore przeżycie, Lech jest potężnym klubem. Cieszę się, że ktoś mnie tutaj dostrzegł, a ja jestem gotowy do ciężkiej pracy. Myślę, że każdy kibic Lecha liczy na mistrzostwo Polski. Z takim potencjałem jest to realne. Przychodzę tutaj, aby zostać mistrzem -

powiedział Letniowski w rozmowie z oficjalną stroną klubu. Pomocnik w przeszłości występował w Lechii Gdańsk i Bałtyku Gdynia. Do Bytovii trafił przed sezonem 2018/2019 i od razu stał się kluczowym piłkarzem, bo w 19 meczach strzelił siedem bramek i zanotował trzy asysty. Letniowski występuje w środku drugiej linii i potrafi grać zarówno na pozycji ofensywnego, jak i środkowego pomocnika.