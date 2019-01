- Skibicki trafił do pierwszej drużyny drugoligowej Olimpii Grudziądz w sierpniu 2018 roku i błyskawicznie doczekał się debiutu w seniorskim zespole. Do tej pory 17-latek wystąpił w 11 spotkaniach ligowych oraz w dwóch meczach pucharowych, gdzie łącznie strzelił dwa gole. Dobra postawa młodego zawodnika zwróciła uwagę trenera drużyny narodowej do lat 18 - czytamy na oficjalnej stronie Legii.

Jeśli zawodnik przejdzie testy medyczne, to zostanie czwartym zimowym nabytkiem Legii. Stołeczny klub myśli o przyszłości. Mistrzowie Polski kupili także Kacpra Kostorza z Podbeskidzia Bielsko-Biała. 19-latek przejdzie w Warszawie testy medyczne, będzie kosztował 200 tysięcy euro, a Legia zapłaci za niego w dwóch ratach. Do zespołu Ricardo Sa Pinto Kostorz dołączy latem 2019 roku. Będzie posiadał status młodzieżowca, podobnie jak Skibicki.





Zaciąg portugalski

Salvador Agra podpisał z mistrzem Polski 2,5-letni kontrakt z opcją przedłużenia o rok. Drugim piłkarzem pozyskanym przez Legię jest Luis Rocha, który związał się ze stołecznym klubem półtorarocznym kontraktem z opcją przedłużenia.

Legia żegna się z niewypałami transferowymi

Legia żegna się z Jose Kante, Chrisem Philippsem i Cristianem Pasquato - informuje Legia.net. Ta trójka nie poleci z drużyną na obóz i dostała wolną rękę w poszukiwaniu nowych klubów. W kadrze zabrakło również Arkadiusza Malarza, o którego stara się Górnik Zabrze.