mer-llink 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

Misiek: - Tu ja. No czego tam znowu?

Ly: - Tu Wanna. Słyszę,, że jakies pieniądze wypłacaja w tym Krakowie piłkarzom. Jakiemuś na K.....

Misiek: - Dobrze słyszysz.

Ly: - A z czego? Mówiliscie, ze w kasie ani centa.

Misiek: - A ja płacę ze swoich.

Ly: - No przeciez tam jakiś Książecy czy Cesarski u was gada, że to on ze swoich.

Misiek: - Ly, ty zawsze jak dziecko. A skąd on ma?

Ly: - No skąd?

Misiek: - Przelałem mu Swiftem. I kazałem wypłacić komu tam trzeba w klubie. A te dobre dzieciaki, co wezmą, potem po cichu zrobia przelewy na moje konto. I bilans wyjdzie jak powinien - na 0.