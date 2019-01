Stadion Miejski im. Henryka Reymana użytkowany przez klub Wisła Kraków. Kraków, ul. Reymonta, 21 grudnia 2018 (Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta)

Jarosław Królewski zaangażował się w próbę ratowania Wisły Kraków. Biznesmen pojechał do Londynu na rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Jeden z kibiców Wisły Kraków zaproponował podwiezienie go swoim samochodem, a Królewski na to przystał

