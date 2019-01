krystian75 12 minut temu Oceniono 2 razy -2

To nawet ciekawe jest... Mają do wypłaty 200tys złotych na ok. 35 osób, jak można przeczytać w mediach. Ciekawe ile zarabia średnio piłkarz tego klubu, ile pracownik sztabu... Bo chyba tylko ich policzono... Rozumiem że panie i panowie sprzątający raczej nie mają co liczyć na zapomogę. Ślicznie to wygląda propagandowo ale realnie nic nie znaczy, bo ta kwota to najwyżej na 5 zawodników za miesiąc? Oczywiście leśne dziadki z PZPN uznają że to daje nadzieję i odwieszą licencję. W grudniu zadłużenie wynosiło ponad 40mln w styczniu doszło kolejne 1,2mln bo chyba tyle miesięczne utrzymanie klubu wynosiło... w dodatku to kwota opłaty za ok. 1,5 meczu dla miasta. Pan Leśnodorski ma darmową reklamę, osobiście mam zdanie że jest to człowiek któremu nigdy bym nie zaufał i nie dał owiec pilnować.