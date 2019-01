Transfer Prijovicia oficjalnie został ogłoszony w czwartek. Szefowie Al Ittihad zapłacili za niego 10 mln euro. Piłkarz podpisał kontrakt do czerwca 2023 roku, gwarantując sobie zarobki na poziomie - zdaniem Piotra Koźmińskiego z "Super Expressu" - 5 mln euro za rok.

Transfer Prijovicia do klubu z Arabii Saudyjskiej to nie tylko ogromny zastrzyk gotówki dla PAOK-u, ale także wpływ dla Legii Warszawa, która sprzedając napastnika do Grecji zagwarantowała sobie 10 proc. zysku z następnego transferu, naliczanego od nadwyżki od ceny zakupu (PAOK zapłacił za Prijovicia 1,9 mln euro). Oznacza to, że na konto mistrzów Polski po transferze Serba trafi 810 tys. euro.

W tym sezonie Prijović rozegrał 27 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich 18 goli. W latach 2015-2017 wystąpił w 72 meczach Legii, w których zdobył 24 bramki