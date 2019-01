Zwiększają się szansę na uratowanie Wisły Kraków. Klub w środę rozpoczął przygotowania do rundy wiosennej Ekstraklasy. Przygotowania, w których udział weźmie m.in. Jakub Błaszczykowski.

Wisła Kraków z dodatkowymi pieniędzmi

Przyjazd Błaszczykowskiego, który niedawno rozwiązał kontrakt z VfL Wolfsburg, by wrócić do Wisły, to nie jedyna dobra wiadomość związana z krakowskim klubem. Jak poinformował Krzysztof Stanowski z portalu "Weszło", Wisła podjęła uchwałę o podniesieniu kapitału z 74 do 78 mln zł. Według Stanowskiego, może to oznaczać, że w ciągu kilku dni na koncie Wisły pojawi się dodatkowe 4 mln zł. W dodatku docelowo kapitał ma wynieść 100 mln zł.