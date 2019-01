Wojciech Kwiecień nie zostanie nowym właścicielem Wisły Kraków. Po powrocie z urlopu biznesmen kontaktował się z przedstawicielami klubu, ale ostatecznie podjął decyzję o zakończeniu rozmów. Powodem jest zamieszanie wokół „Białej Gwiazdy” i ciężar finansowy.

Wojciech Kwiecień zrezygnował z Wisły

W grudniu krakowski biznesmen był o krok od kupienia akcji Wisły. Właściciel sieci aptek „Słoneczna” wraz z Wiesławem Włodarskim z grupy FoodCare, a także szefami firm Antrans i Dasta Invest wynegocjował z Towarzystwem Sportowym umowę z której zrezygnował tuż przed podpisaniem dokumentów. Na pożegnanie Kwiecień zapowiedział jednak, że w razie fiaska transakcji z Vanną Ly i Matsem Hartlingiem jest gotów, by jeszcze raz zasiąść do stołu.

Na początku roku Kwiecień nie brał udziału w kolejnych turach rozmów, bo przebywał na wakacjach w Dubaju. Po powrocie kontaktował się z przedstawicielami Towarzystwa i skautem Wisły Marcinem Kuźbą, który powiązany jest z Hartlingiem i Adamem Pietrowskim.

Warunkiem przejęcia klubu przez Kwietnia miało być znalezienie inwestora z którym ten mógłby stworzyć zarządzający duet. W Krakowie plotkowano, że jego biznesowym partnerem miałby zostać właściciel firmy Drutex Leszek Gierszewski. Jak poinformowały nas dwa krakowskie źródła, Kwiecień ostatecznie zrezygnował jednak z pomysłu kupienia Wisły.

Kto pozostał w grze o „Białą Gwiazdę”?

Prezes Rafał Wisłocki wciąż prowadzi negocjacje z kilkoma potencjalnymi inwestorami. – Odebrałem już dwa telefony od przedstawicieli inwestorów, którzy chcą z nami rozmawiać. Jeden z nich słyszał o akcji [policji, która weszła do budynków Wisły i Towarzystwa – aut.]. I nie potraktował jej jako zła, które kończy dla nas temat. Wręcz przeciwnie – mówił nam we wtorek nowy sternik krakowskiego klubu. Już wcześniej informowaliśmy, że w grze o Wisłę jest polska firma deweloperska i druga – także polska – która działa na runku finansowym. W tej chwili nierealne wydaje się za to wejście na Reymonta miliardera Zbigniewa Jakubasa.