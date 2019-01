Wisła Kraków w środę 9 stycznia rozpoczyna przygotowania do rundy wiosennej. Klub mierzy się jednak z wielkimi problemami finansowymi i potężnym kryzysem wizerunkowym, który dotknął drużynę po nieudanej próbie sprzedaży klubu Vannie Ly i Matsowi Hartlingowi. Niestety, kontrakt z klubem rozwiązało już kilku piłkarzy, m.in Zoran Arsenić i Dawid Kort. Dodatkowo Tibor Halilović oraz Marko Kolar także mogą już nie zagrać na Reymonta. Na pierwszych treningach nie pojawi się także Vullnet Basha, który poinformował klub, że po prostu nie ma pieniędzy na bilet lotniczy do Krakowa. W Myślenicach pojawił się Jakub Błaszczykowski.

Jakub Błaszczykowski rozpocznie treningi z Wisłą Kraków

Kilka dni temu informowaliśmy jednak, że nie upadł tematu przyjścia... Jakuba Błaszczykowskiego. Według naszych informacji reprezentant Polski mocno walczy o uratowanie Wisły Kraków i sam zaangażował się także w rozmowy organizacyjne. Jak nam udało się dowiedzieć, przyszłość skrzydłowego powinna wyjaśnić się już w przyszłym tygodniu.

Błaszczykowski rozpocznie treningi z Wisłą Kraków, a ewentualne sprawy kontraktowe zostaną dograne w momencie, w którym Biała Gwiazda będzie pewna gry w Ekstraklasie, a klub będzie miał szanse na realną walkę w lidze. Błaszczykowski cały czas chce pomóc Wiśle i sam jest mocno zaangażowany w sprawę Białej Gwiazdy, dlatego gotowy jest grać za darmo.

Informacje te niejako potwierdzał Jarosław Królewski, który właściciel firmy Synerise, który zaangażował się w akcję ratowania klubu i uruchomił zbiórkę "50 tysięcy dla Wisły Kraków". W nocy z wtorku na środę oceniał szansę powrotu Błaszczykowskiego na 75 procent.

Niemal niemożliwe jest również to, o czym pisał ostatnio katowicki "Sport", czyli o szansie podpisania kontraktu z Błaszczykowskim przez Górnik Zabrze. Gdyby Błaszczykowski nie trafił do Wisły Kraków, to Polak poszuka klubu za granicą.