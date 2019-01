Hildeberto ma za sobą udaną rundę jesienną w lidze portugalskiej. W barwach Vitorii Setubal rozegrał 12 spotkań, w których strzelił cztery gole. Dobre występy sprawiły, że jego pozyskaniem zainteresowały się władze Olympiakosu. Wielkim zwolennikiem sprowadzenia portugalskiego skrzydłowego jest trener greckiego zespołu, Pedro Martins - informuje dziennik "A Bola".

Hildeberto wielkim rozczarowaniem Legii Warszawa

Hildeberto to były zawodnik Legii Warszawa, do której trafił w 2017 roku, wraz z Vadisem Odjidją-Ofoe. Belg także ma za sobą występy w Olympiakosie. Hildeberto był piłkarzem Legii od lipca ubiegłego 2017 do sierpnia 2018 roku. W barwach mistrzów Polski wystąpił jednak tylko w siedmiu meczach. 22-latek nie przebił się do pierwszej kadry warszawskiego zespołu, przez co rundę wiosenną sezonu 2017/18 spędził na wypożyczeniu w Northampton Town, występującym w League One (trzeci poziom rozgrywek w Anglii). Portugalczyk miał być dużym wzmocnieniem Legii. Zamiast tego stał się jednym z największych rozczarowań ostatnich sezonów.