janek58kos godzinę temu 0

Zycze Malarzowi , aby w tym Gorniku pogral jak najdluzej.W Legii to nie mial szczescia i slabo prezentowal sie w europejskich pucharach,tak rok temu( z Astana i Tyraspolem), jak i w tym sezonie( ze Spartakiem i Dudelange). Sa Pinto szczegolnie zabolalo puszczenie dwoch goli w rewanzowym meczu z Dudelange ( przy pierwszym Malarz byl zle ustawiony, przy drugim interweniowal wyraznie za pozno ) - byl to pierwszy mecz Portugalczyka jako trenera Legii i Malarz zepsul mu debiut,bo ,jak to on zwykle w pucharach, puscil o jednego babola za daleko.. W Gornku nie zanosi sie na europejskie puchary, tak wiec Malarz moze tam grac bez miedzynarodowych stresow.. No , ale trzeba tez miec na uwadze, ze nie kazdy jest Buffonem.