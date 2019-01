jml13060 16 minut temu 0

Jeszcze jedna sprawa dla ... Komisji Nadzoru Finansowego. Tak!!! Przelew 12 milionów nadal idzie na rachunek Wisły Kraków. To jest jakieś 3 tygodnie.



Skoro tak, skoro pieniądze zostały wysłane jako przekaz bankowy to znaczy, że ktoś z banku UKRADŁ te pieniądze. KNF powinien sprawdzić, który to bank i który pracownik jest winny.



Jeżeli pieniądze nie zostały wysłane, to znaczy, że przedstawiono zarządowi Wisły Kraków i opinii publicznej kopię FAŁSZYWEGO dokumentu bankowego. I znowu zadanie dla KNF - kto wystawił ten dokument i kto go przedstawił jako wiarygodny dowód wykonania czynności bankowej. Fałszerstwo dokumentu bankowego i posługiwanie się fałszywką w celu uzyskania korzyści majątkowych jest przestępstwem.