HArtling: - Cześć Misiek. Tu MAts.

Misiek: - No czego tam?

Hartling: - Mam dla was nowego inwestora.

Misiek: - Pompę? czy Bidet?

HArtling: - No, tamten był mało udany model, ale sam wiesz, przed Świętami wszyscy zalatani i lepszego nie dąło sie ustrzelić... Ale teraz - cudmiódultramaryna!

Misiek: - Co za?

HArtling: -

Trzym sie dobrze: Wolwo!

Misek: - Volvo chyba?

HArtling: - Wolwo.

Misek: - Co za jeden?

HArtling. - BYł u was taki scenograf w telewizji: Wolwo Bileicki. I on przed śmiercią rpzerzucił akse wraz z rodzin.a do nas. No i jest tu firma Wolwo.

Misiek: - I co?

Hartling: - I oni wejda w Wisełkę.

Misiek: - Ale to ja ci dziekuję.

HArtling: - Nie ma za co. Taka drobna przysługa między nami biznesmenami.

Misiek:- Nie, ja ci w ogóle dziekuję. Spóźniłes się. My juz mamy to generator pieniedzy.

HArtling: - Skąd?

Misiek: A taki jeden celebes napędził nam kasy od róznych menago, co składali sie przedtem na jego wybory.

Hartling: - A tu was mozn tak, zeby ludzie z miasta płacili na kampanie politykom?

Misiek: - Mozna.

HArtling: - U nas nie. To jest zabronione.

Misiek: - No sam widzisz. Jesteście sto lat za Murzynami. Bez odbioru.