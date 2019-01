Dawid Kort został oficjalnie piłkarzem Atromitosu Ateny. Były piłkarz Wisły Kraków podpisał 2,5-letni kontrakt. Jego nowy zespół zajmuje teraz trzecie miejsce w tabeli greckiej ekstraklasy.

- Bardzo cieszę się z przenosin do ligi greckiej. Wierzę, że może być to dla mnie krok do przodu, który pozwoli wznieść się na wyższy poziom. Dam z siebie wszystko, żeby zaprezentować się jak najlepiej i pomóc drużynie w osiągnięciu celów - mówi Kort w oświadczeniu na Instagramie agencji F-MG.com Kort.

Dawid Kort trafił do Wisły Kraków z Pogoni Szczecin na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej reprezentował barwy Bytovii Bytów i Floty Świnoujście.

Policja weszła do Wisły Kraków



Policja weszła we wtorek do klubu Wisła S.A. i Towarzystwa Sportowego Wisła - poinformował Szymon Jadczak, dziennikarz TVN. Prokuratura Okręgowa w Krakowie rozpoczyna śledztwo w sprawie nieprawidłowości, których miały się dopuścić zarządy Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków.