We wtorek do klubu Wisła S.A. oraz Towarzystwa Sportowego Wisła weszła policja. Wszystko w związku z rozpoczęciem przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie śledztwa w sprawie nieprawidłowości, których miały się dopuścić zarządy Wisły Kraków S.A. i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków.

Po południu komunikat w tej sprawie wydał PZPN. "Polski Związek Piłki Nożnej stoi na stanowisku, iż ostatnie informacje dotyczące działań podjętych przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie oraz Policję są wyrazem troski o dobro Wisły Kraków i całej polskiej piłki. Jesteśmy przekonani, że działania te zmierzają wyłącznie do wyjaśnienia aktualnego statusu i ustabilizowania sytuacji klubu, co w naszej opinii będzie mieć pozytywny wpływ na budowane przez dziesięciolecia wizerunek i tradycję Wisły Kraków" - czytamy w oświadczeniu.

"Celem wyjaśnienia wszelkich okoliczności funkcjonowania klubu, jak również wyeliminowania ewentualnych, niepożądanych nieprawidłowości, Polski Związek Piłki Nożnej, w tym organy licencyjne PZPN, deklarują pełną gotowość do współpracy z odpowiednimi organami państwowymi w tym zakresie."

Do sytuacji krakowskiego klubu odniosła się również Ekstraklasa S.A. We wtorek doszło do spotkania prezesa Wisły - Rafała Wisłockiego - z prezesem ligowej spółki - Marcinem Animuckim. Obaj panowie rozmawiali na temat licencji klubu, która w poprzednim tygodniu została zawieszona.

- Z Rafałem Wisłockim pozostajemy w kontakcie od momentu powołania go na fotel prezesa Wisły i poszukujemy rozwiązania sytuacji, aby krakowski klub mógł kontynuować udział w rozgrywkach w sezonie 2018/2019. Sytuacja jest trudna, ale nie bez wyjścia. Staraliśmy się na bazie naszego doświadczenia podpowiedzieć kroki, których realizacja pozwoli Wiśle na utrzymanie się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Uważamy, że jest na to szansa. Podstawą jest oczywiście spełnienie wymogów licencyjnych PZPN, co jest w naszym przekonaniu możliwe. Na pewno będziemy też służyć dalszym wsparciem, jeśli tylko będzie taka potrzeba – komentuje Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasa S.A.

"Ekstraklasa S.A. już po raz kolejny angażuje się w działania, mające na celu wsparcie Wisły w utrzymaniu w rozgrywkach. Kilka miesięcy temu pomogła zażegnać spór między klubem a miastem Kraków dotyczący zaległości za wynajem stadionu. Dzięki rozwiązaniu zaproponowanemu przez Ekstraklasę S.A. Wisła dalej mogła grać przy Reymonta. Rozwiązanie to zakładało spłatę zadłużenia klubu wobec miasta w ciągu trzech lat, a pieniądze miały być przekazywane z puli, którą Wisła otrzymywała co roku od Ekstraklasy S.A." - czytamy.