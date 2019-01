Na początku 2018 roku do Partnerskich Klubów Biznesu należało 10 klubów. Obecnie jest ich 25. W 2019 roku prawdopodobnie dołączy do nich jeszcze kilkanaście, w tym kilka z klubów ekstraklasy. Platforma łącząca przedsiębiorców powoli rozszerza swą działalność m.in. na rynek czeski i brytyjski.

Nowe kluby chętnie przyłączają się do akcji. Po przystąpieniu do PKB do ręki dostają gotowe narzędzia marketingowe, również te multimedialne jak aplikacja mobilna. Najbardziej jednak do działaczy mogą przemawiać liczby pozyskiwanych nowych sponsorów.

Juventus Academy z Bydgoszczy od początku akcji, czyli od półtora roku podpisał umowy z 72 firmami. Za pieniądze pozyskane od sponsorów udało się bydgoskiemu klubowi zakupić grunty pod obiekty treningowo-szkoleniowe, które już powstają. Taki był zresztą cel nawiązania współpracy z biznesową platformą. Również chęć stworzenia własnej sportowej infrastruktury i znalezienia grona biznesowych partnerów było przyczynkiem do przystąpienia do PKB Polskiej Akademii Sportowej w Anglii (La Catanaccia).

Rekordowy swojego czasu był też Raków Częstochowa, który w cztery miesiące potrafił dzięki PKB przyciągnąć do siebie 36 sponsorów. Mógł pochwalić się też ich największą miesięczną liczbą wynoszącą 14. W całym 2018 roku w Częstochowie udało się natomiast ściągnąć do klubu 55 nowych firm. Jest to oczywiście zasługa sporego wysiłku włożonego we współpracę z potencjalnymi partnerami klubu. Bo chociaż narzędzia i schematy oferowane przez PKB pomagają, to jednak bez sprawnego koordynatora projektu same działać nie będą.

Organizacja każdego śniadania biznesowego przynosi klubowi zwykle kilku nowych partnerów od razu zdecydowanych na podpisanie umowy z klubem. Sporo firm zostaje nimi też w późniejszym terminie po spotkaniu z koordynatorem żeby poznać ich potrzeby i oczekiwań. Zainteresowanie inicjatywą ogólnie jest jednak coraz większe. Na pierwsze spotkanie biznesowe Korony Kielce, która dołączyła do projektu późną jesienią poprzedniego roku, przyszło 150 osób z ponad stu firm.

Biznes przy rozrywce

W 2019 roku PKB chcą dalej się rozwijać, również w nowatorski sposób. Planowany jest m.in zjazd klubów biznesu z całej Polski w formie targów, który połączony będzie z turniejem piłkarskim. Dzięki wdrożonej w PKB aplikacji klubowicze z całej Polski wcześniej będą mieli możliwość śledzić kto już potwierdził swój przyjazd oraz przez aplikacje umówić się na spotkanie podczas zjazdu.

- To byłoby przede wszystkim spotkanie mające na celu połączyć i zainteresować sobą partnerów handlowych, ale też takie, w którym istotny byłby element sportowej rozrywki. Przedsiębiorcy z danego miasta wybraliby z własnego grona klubowiczów zawodników, którzy zagraliby na boisku i zmierzyli się z innymi – mówi nam Radosław Rogiewicz, twórca PKB. Jak dodaje w 2019 więcej powinno być też wyjazdów na mecze ligi angielskiej, hiszpańskiej czy włoskiej oraz na reprezentację Polski gdzie najlepiej buduje się relacje biznesowe.

- W 2018 mieliśmy już kilka wyjazdów, które cieszyły się sporym powodzeniem, bo były też okazją do spotkania po meczach z naszymi dawnymi gwiazdami. Można było pogadać z Tomaszem Kuszczakiem, niegdyś graczem Manchesteru United, czy Grzegorzem Rasiakiem z Tottenhamu, ale było też spotkanie z Łukaszem Fabiańskim – uzupełnia. Połączone to było z lunchem biznesowym z klubowiczami z Lacatanaccia Business Club.

Biznes online

W 2019 roku PKB postawi też na rozbudowę aplikacji, tak by jeszcze bardziej pomagała łączyć biznesy inwestorów z różnych miast, oraz chce wzmocnić panel B2B, służący podobnym celom. W planach jest też uruchomienie platformy szkoleniowo-edukacyjnej mającej pomóc klubowiczom w skuteczniejszym prowadzeniu ich biznesu oraz mającej zapewnić możliwość edukacji i rozwoju osobistego.

W 2019 roku ponownie wykorzystywana i rozwijana powinna być możliwość spotkań on-line, która była już zastosowana podczas śniadania biznesowego Klubu Biznesu Wisły Kraków. Jeśli przedsiębiorcy nie będą mogli danego dnia być w danym mieście na śniadaniu biznesowym, to nie znaczy, że biznesowe okno wystawowe musi ich ominąć. Będą mogli brać udział on-line w spotkaniu i w ten sposób zaoszczędzić czas i pieniądze.

- Wiadomo, że bezpośrednie relacje biznesowe są najlepsze, ale również opcja on -line może być skuteczna w nawiązywaniu nowych kontaktów – kwituje Rogiewicz.