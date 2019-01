ewulka987 2 godziny temu Oceniono 11 razy 11

Zero ,Duda ,Gowin -ludzie z Krakowa nie wiedzą co działo się w klubie "Wisła Kraków" ? Nie wierzę w to ,bo ludzie PiS chcieli mieć poparcie KIBOLI-bandytów ,za którymi często się wstawiali w organach sprawiedliwości. Nic nie robił Zero gdy maczetami odrąbywali sobie ręce. Ale szukają "drobiazgów" latami wśród opozycji ( H. Zdanowska, Pinior, Gawkowski). Pozwalają kibolom i faszystom na podłe działania a pokojowe manifestacje ludzi z białymi różami i świecami nakazują ścigać pis-policji i pis-prokuraturze. A faszyści z 11 listopada 2018 nawet nie zostali zidentyfikowani i przesłuchani. A sędzia Tuleya- osobisty wróg Zera, był już wielokorotnie przesłuchiwany. Takie działa PRAWO za czasów mafii PiS.